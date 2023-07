Revelan que un viceministro de Áñez atestiguó ‘pago’ de Murillo a Huarachi en 2019

El líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, aún está en el punto de mira de aliados del expresidente Evo Morales. El secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Csutcb), Omar Ramírez, ratificó ayer las observaciones y denuncias contra el mandato del dirigente.



Reveló que hay “un testigo clave” que tiene detalles de un “soborno” que Huarachi pudo recibir en 2019 de manos de Arturo Murillo, quien fue ministro de Gobierno durante la gestión del gobierno transitorio de Jeanine Áñez. El “pago”, remarcó, fue para levantar las protestas que exigían el retorno de Evo Morales al poder. Además, se mantuvo en la dirigencia obrera con el reconocimiento del Ministerio de Trabajo.



“Un viceministro del Gobierno de la señora Jeanine Áñez me ha manifestado de manera personal que él fue testigo de que el ministro Murillo, en fecha 26 de noviembre de 2019, a horas nueve de la mañana, en las oficinas del propio Ministerio de Gobierno, del cobro irregular de dinero: $us 80.000 al señor Juan Carlos Huarachi; $us 70.000 a la señora Segundina Flores y $us 60.000 el señor Henry Nina”, detalló el dirigente campesino en el programa ¡Qué semana! de EL DEBER Radio.



Ante la pregunta de cómo se podría probar esta denuncia, Ramírez dijo que lo hará cuando existan más garantías. “La Justicia ahora está controlada por el Gobierno y las denuncias quedan con sobreseimiento, como ya ocurrió en el caso coimas en la ABC”.



Pero Huarachi también fue señalado por legisladores afines al presidente Arce de haber recibido la instrucción del mismo Evo Morales para que solicite su renuncia. Esto volvió a poner en tela de juicio la versión del “golpe” con el que se alinean las dos facciones del MAS. En ese marco, el líder obrero bajó el perfil hasta el miércoles pasado cuando reapareció en una entrevista por el canal estatal Bolivia Tv. Allí, Huarachi aseguró que si bien acordó “pacificar el país con el gobierno de Áñez” lo hizo para anular “el decreto maldito 4272, que le daba facultad a las Fuerzas Armadas de atropellar contra las organizaciones sociales movilizadas en 2019”. En la entrevista mostró las actas de las reuniones con Murillo y negó haber recibido recursos. “Fue una discusión de cara al pueblo”, dijo. “Nosotros queríamos elecciones”, aseguró el dirigente.



El líder de la COB no atendió hasta el momento las solicitudes de medios privados respecto a las denuncias y el pedido de renuncia que formuló a Evo Morales cuando dejó el poder, tras las elecciones a las que se postuló a pesar del referéndum del 21 de febrero de 2016. Además, la OEA tampoco pudo certificar la transparencia de esos comicios. Paulatinamente, el MAS fue negando ese fraude.



La fiscalía que investiga el caso Golpe I ayer abrió la posibilidad de convocar a declarar al expresidente Morales, el exvicepresidente, Álvaro García Linera, y al ejecutivo de la COB, bajo la condición de justificar esas convocatorias, de acuerdo con las declaraciones del Fiscal Departamental de La Paz, William Alave. “Nos han informado los fiscales de este caso, pero estamos evaluando cuál sería la pertinencia para realizar esas declaraciones. El fiscal nos tiene que exponer, y en el caso de los solicitantes también, decir cuál es su pertinencia en relación con los hechos que estamos investigando. No está cerrado, pero entendemos que, con base en la libertad probatoria, podríamos convocarlos (a los tres)”, declaró la autoridad, en rueda de prensa.



Huarachi dirige la COB desde 2018. Entonces buscó apoyo de Morales, recordó Ramírez. De hecho, en 2019 se mantuvo en el cargo a pesar de la crisis política. En 2020 se alineó con la candidatura de Luis Arce y se mantuvo como dirigente, aunque enfrentó varias tensiones internas por prorrogarse. Ramírez dijo que con estos antecedentes el Presidente “debería cuidarse”.