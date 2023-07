Revisión de las dos copias del diario de jesuita involucrado en abusos se efectuará en laboratorio

Sin embargo, a través de un comunicado, la Compañía de Jesús en Bolivia informó que esa comparación de los ejemplares del diario de Pedrajas no se efectuó .

“Dicha comparación no llegó a realizarse y tendrá lugar en laboratorio. Sólo se realizó la verificación del contenido del s obre llegado desde España, el cual se encontraba ya abierto” , detalla el comunicado.

El documento indica que fueron citados y asistieron tres jesuitas sindicados por encubrimiento. Además, reafirma su compromiso de c olaborar con el proceso en el cual son parte denunciante.

Audalia Zurita, abogada de la compañía de Jesús, minutos antes de ingresar a la audiencia, indicó que el diario de Pedrajas entregado por el Ministerio Público Español fue abierto sin cumplir los protocolos establecidos , pero no por la Compañía de Jesús en Bolivia, que entregó el sobre -el pasado 20 de junio- tal como lo recibió: cerrado.

Bernardo Mercado Vargas, Provincial de los Jesuitas en Bolivia, al ingresar a la Fiscalía Departamental de Cochabamba, remarcó que no conoce el contenido del diario de Pedrajas, pues recibió una copia en sobre cerrado, el mismo que entregó al Ministerio Público, sin abrir. Añadió que no fue convocado a la apertura del sobre y que no conoce si existen borrones o tachaduras, como manifestaron las autoridades.