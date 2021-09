Reyes Villa denuncia presión política detrás de fallo del TSJ que lo perjudica

Escucha esta nota aquí

Manfred Reyes Villa dijo este domingo que se está presionando al Poder Judicial, en Sucre, con fines políticos para perjudicar su gestión y, sin citar el nombre, dio a entender que el viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, estaría detrás de esa coacción.

“Están presionando, porque nosotros nos enteramos de todo. (...) Creen que la venganza es sacar al ganador, pero yo creo que debemos respetar la democracia. No queremos división otra vez en Cochabamba, (ni) que se encienda la chispa”, dijo el actual alcalde de Cercado.

Días atrás se conoció el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, en el que se declaró inadmisible un recurso de casación presentado por la defensa de Reyes Villa por un proceso de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por el caso “El Sillar alternativo” de 2009, pero que en 2013 concluyó con una sentencia de 5 años de prisión para el exprefecto.

“Es una sentencia totalmente política. Si hubiera tenido algo grave ni hubiera retornado al país, pero han esperado que yo viaje a Estados Unidos, para cuando yo esté allá sentenciarme y para que no vuelva, pero ¿por qué no voy a volver si yo no he hecho nada? A mí me han instruido que haga un proyecto alternativo de El Sillar y es el mejor que se ha hecho hasta ahora. Costó 1 millón 630 mil dólares frente a los 4 millones de dólares que han gastado en el otro proyecto y que sigue tan deleznable el camino, cada vez se cae”, comentó Reyes Villa.

Indicó que lo que se intenta hacer es un golpe a la Alcaldía de Cochabamba, por la buena gestión que lleva adelante. “Han debido creer que no iba a hacer gestión, que me iba a aplazar, pero como han visto que en 4 meses hemos hecho mucho, entonces somos un peligro y quieren sacarnos”, expresó.

El líder del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN- BOL) señaló que con ese tipo de presiones hacia su persona, perjudican a Cochabamba. “La población se da cuenta, no es tonta. Yo creo que no perjudican a Manfred, perjudican a Cochabamba, porque después de 14 años dejaron proyectos abandonados, puentes caídos, la ciudad sin planificación, un crecimiento sin áreas de equipamiento en toda la zona sur. Saben que yo se planificar, se trabajar, entonces (han dicho) hay que deshacerse de Manfred. Este no es un tema jurídico” reiteró.

