Reyes Villa: “Yo sé cómo voy a traer recursos económicos (al país) sin prestarme, no acudiría al FMI”

Sobre su relación con el presidente Luis Arce, Reyes Villa aseguró que no tiene ningún vínculo con el mandatario y que nunca se juntó a dialogar con el presidente. “¿Cómo voy a estar cerca de (Luis) Arce? Nunca me he sentado frente a frente (con Arce), como estoy ahora hablando. Lo que si es que me respetan porque hago gestión. Yo me acerco a un ministro para un proyecto y me dan lo que tienen que darme, porque hay otros alcaldes que reciben dinero, yo no he recibido un peso (del Gobierno)”, afirmó.