Riada causa susto en vecinos de Sucre

Escucha esta nota aquí

Una fuerte lluvia caída en esta jornada de martes, en la ciudad de Sucre, provocó nuevamente un susto en algunos vecinos del barrio Bella Vista y Pueblo Nuevo, ubicados al este de la ciudad, donde se produjo una riada en algunas calles que son demasiado pendientes y que antes eran quebradas que casi se llevan un vehículo y dejó daños serios en la estructura de algunas casas.

La persistente lluvia durante esta jornada provocó la acumulación de aguas en las partes altas de dicho barrio, que se abrieron camino hacia las calles que desembocan a quebradas causando susto entre los vecinos que vieron con impotencia cómo se desgastaba los cimientos de las calles y de algunas sus casas.

Los vecinos acudieron a las redes sociales para publicar lo que ocurrió con la riada. Un vecino filmó un video mostrando cómo el agua se hacía camino en calles de tierra que esperan ser pavimentadas y a la fecha no tienen bocas de tormenta.

Hace una semana, otra torrencial lluvia en la zona del Mercado Campesino provocó la muerte de tres personas y la destrucción de casetas y puestos de venta de comerciantes, muchos de ellos informales, que perdieron prácticamente su capital y ahora piden auxilio para recuperar su medio de subsistencia y la ayuda de las autoridades se deja esperar.

La crecida de las aguas de la quebrada de Quirpinchaca en la zona de Tucsupaya Bajo también causó zozobra entre los vecinos porque a las orillas hay casas construidas que están el riesgo ante un desborde de las aguas.



No hay un informe oficial de riesgos de la Alcaldía que aún no tiene evaluación debido al bloqueo de calles del transporte y no pudo trasladarse para una inspección



Lea también PAÍS Viceministro de Defensa Civil llega a Sucre para evaluar los daños que dejó la inundación La capital del Estado se vio afectada por una granizada y una torrencial lluvia en la víspera. Se reportan personas desaparecidas y fallecidas producto de la contingencia

​