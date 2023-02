Richter desahucia amnistía para "perseguidos políticos" y califica de "chantaje" pedido de revocatorio

Lamentó que el Comité pro Santa Cruz hable de persecución política cuando un comunicado de la CIDH, que depende de la Organización de Estados Americanos, “ exhorta a que no se instrumentalice la justicia en tres países, pero no está Bolivia. La definición de perseguido político es una construcción, una sensación que los señores que hicieron el golpe buscan instalar, pero que organismos internacionales no hallaron perseguidos en Bolivia”.

El vocero no señaló que Luis García Meza sí fue encarcelado y condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, y pese a que fue sanguinario, fue procesado a través de un juicio de responsabilidades, lo que no sucedió con Jeanine Áñez, procesada en la justicia ordinaria y a quien mencionó en la entrevista. “Áñez ya tiene una sentencia de 10 años, eso ya está juzgado. No es una detenida política, paga su condena. Camacho es un investigado, con detención preventiva por buscar esquivar las convocatorias de la justicia, porque en 2019 hubo muertos y él debe hacerse responsable. No hay manto de impunidad para los autores de las masacres. Hay militares y policías que también están sentenciados”.