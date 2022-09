Richter dice que cocaleros serán procesados y que cruceños pusieron fuego a ese conflicto

Complementó que en esa ocasión, las acciones fueron de orden violento. “Ahora, antes de acudir al diálogo, que realizó el ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, la respuesta fue negativa y categórica, diciendo que la dirigencia de Adepcoca no tenía ningún interés de dialogar con nadie que no sea con el Presidente . Al día siguiente se produjo esta toma violenta ”.

El vocero señaló que esto no se puede quedar así. “Una sociedad se construye sobre la alquimia del diálogo, debe sentarse a dialogar. La violencia no es una opción, y si se va por ese camino, eso debe generar responsabilidad. No se puede generar desestabilización con heridos, dañar la propiedad privada que en este caso está casi perdida, sin consecuencias. Por eso el Ministerio Público y el ministro de Justicia, Iván Lima, ya anunciaron que se llevarán adelante las investigaciones, y los responsables tendrán que ser procesados”.