Rivas asegura que el Gobierno no tiene la "menor intención" de coordinar con Argentina sobre la investigación contra Evo

Investigación contra Evo Morales

Por su parte, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, aseguró que Evo Morales será aprehendido en una operación donde no se ponga en riesgo la vida de civiles inocentes.



“Va a ser una operación donde no se ponga en riesgo la vida de civiles”, sostuvo Torrico este jueves a un medio local.



La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, continúa con la investigación de ese caso desde inicios de octubre. Hasta el momento, Morales fue imputado y citado, pero se ha rehusado a presentarse ante la justicia y se refugia en el trópico de Cochabamba.



“Lo que a mí me llama la atención es que, con todo esto, no se tenga un respeto por la vida, porque esto podría obligarte a que lleves tropas de élite, como pide la oposición sin razonar; hay gente armada, puede haber muertos. Quién quisiera que su hijo, conscripto o su hijo policía, esté en esa situación, donde esté bajo fuego. Deben razonar los parlamentarios para que no hablen de memoria”, disparó Torrico.