Roberto Jukumari, el dirigente que desafió a Evo y murió sin justicia

Como víctima “enfrentó al poder y a los poderosos”, afirman gente cercana que prefiere no revelar su identidad. Jukumari logró encarar al presidente Luis Arce, cuando le entregó una carta pidiendo una reunión. También se enfrentó a las amenazas de Evo Morales, líder del MAS, quien le habría prohibido, en más de una ocasión, conformar la Asociación de Víctimas de Sacaba.

“ Evo Morales le ha prohibido conformar la Asociación y a todos los hermanos les ha metido miedo porque pueden ser expulsados de sus colonias donde trabajan. En una reunión en Lauca Ñ, (Morales) ha prohibido conformar (la dirigencia) porque decía que eso afectaría la estructura orgánica de las 6 Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba. Ahora lo podemos decir de frente porque no les tenemos miedo”, reveló el activista de derechos humanos de El Alto, David Inca, en contacto telefónico con EL DEBER.

Otra fuente, que prefirió guardar su nombre en reserva por miedo a represalias, afirmó que no solo fue Morales quien prohibió conformar la organización de víctimas, sino también otro alto ejecutivo cocalero.

“Sufría amenazas, le decían que se retire. Le ofrecieron que le entregarían una casa y trabajo, pero él no quería eso. Decía, ‘voy a seguir en la lucha’. Evo Morales lo llamaba y decía: ‘hermano Roberto no quiero que hagas esto’. Él se decepcionó de Evo Morales, no podía creer lo que le pedía”, detalló la segunda fuente que evitó mencionar su nombre.