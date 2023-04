Roca gana la primera batalla legal para viajar, aún falta el desarraigo

La exministra de Salud, Eidy Roca, ganó anoche su primera batalla para poder salir del país y recibir tratamiento médico en Argentina. El Tribunal 11.º de Sentencia en lo Penal de Santa Cruz le concedió la tutela y reconoció que “sus derechos fueron vulnerados” cuando el juez William Presbítero le negó esa posibilidad y postergó las audiencias para tratar ese recurso.



El abogado de la defensa, Jorge Valda, explicó que el fallo instruye a esta autoridad judicial atender el caso y autorizar el desarraigo. La hermana de la exministra Roca, que estaba en la audiencia, informó que la familia “cumplirá con todo lo necesario, todos los requisitos para que se pueda lograr la autorización final del viaje”.



Para ello, Roca debe presentar, una vez más, la cita médica, pasajes, además del diagnóstico médico al juez Presbítero. “Esto se debe resolver en el día; es decir, en el curso de las próximas 24 horas”, apuntó Valda, quien destacó que se haya concedido “la tutela”.



“Esperaba que se me dé inmediatamente el permiso, de alguna manera se nos ha concedido la tutela. Debo presentar el boleto y la fecha de la cita médica”, dijo Roca al término de una audiencia de más de cuatro horas, sin contar las otras dos horas que tuvo que aguardar. Fue citada para las 14:00, la vista judicial comenzó pasadas las 16:00 y el fallo se conoció después de las 20:00. Las notificaciones demoraron una hora más.



El desarraigo es imprescindible para que la exautoridad pueda viajar a Argentina donde debería recibir atención especializada para frenar el avance de la Esclerosis Lateral Múltiple (ELA) que padece. El mal es irreversible y, en su caso, está en fase terminal.



Roca llegó al Palacio de Justicia en silla de ruedas y asistida por una enfermera. Incluso, se le suministró su alimentación a través de una sonda durante el acto legal. “Pido que se me autorice viajar a fuera del país y recibir atención o tratamiento que pueda detener el avance de la enfermedad. Apenas puedo hablar, no puedo comer y acabo de recibir mi alimento por medio de una sonda”, remarcó.



Roca estuvo en la audiencia acompañada por la representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Amparo Carvajal, quien consideró, antes de la audiencia, que si el permiso no prospera “se demuestran las motivaciones políticas”, del Gobierno del presidente Luis Arce.



La exministra indicó, al inicio de la jornada de ayer, que recibió la respuesta por parte del presidente. Se mostró esperanzada en conseguir la autorización. “Solo quiero permiso para vivir un poco más”, apuntó tras reconocer la gravedad del mal que la aqueja.



Los abogados de la defensa recordaron que ayer se cumplió la cuarta audiencia para que se le autorice el desarraigo, pues Roca está con detención domiciliaria desde hace dos años. Incluso, recordaron que la cita médica para que sea atendida en la ciudad argentina de Córdoba estaba establecida desde hace seis meses.



“Este despacho lamenta la condición de salud que dice padecer y, en consecuencia, manifiesta que el Gobierno Nacional no tendrá observación alguna a la emisión del documento que requiere y, menos aún, obstaculizaría de manera alguna su salida como se hizo el mes de noviembre de 2019, cuando a pesar de contar con el respectivo salvoconducto, se trató de impedir la salida del ahora presidente Luis Arce Catacora, de manera arbitraria y violenta” señala la carta que recibió Roca de parte de la jefa del despacho presidencial, Fabiola Consuelo Salazar Calle, a nombre, precisamente del mandatario.