Rocha no mostró al Departamento de Estado el discurso ‘contra Evo’ y le devolvió la visa a Jaime Paz

Tras la detención del exembajador de Estados Unidos (EEUU) Víctor Manuel Rocha, acusado en su país de ser agente cubano, ayer surgieron más revelaciones sobre su paso por Bolivia (2020-2022). El periodista e historiador Robert Brockmann recordó, por ejemplo, que el exfuncionario reveló entonces que no había reportado a su gobierno el contenido del discurso que pronunció el 26 de junio de 2002, cuando pidió no votar por Evo Morales. Además, el expresidente Jaime Paz Zamora contó que durante la gestión diplomática de Rocha le devolvieron la visa, el permiso de viaje a territorio norteamericano que había quedado en suspenso por efecto del caso ‘narcovínculos’.

“Funcionarios que trabajaron con él, nos dijeron posteriormente que en aquella ocasión, el exembajador no había mostrado el discurso a nadie. Normalmente se lo discutía, se lo pulía, porque más cabezas piensan mejor que una. En este caso no les permitió ver el discurso más que unos minutos antes de pronunciarlo” y solamente ‘para su información’ porque no dio opción para que se haga cambio alguno. De hecho, consideró que “en retrospectiva, queda claro que no fue pensado con Washington. Eso sí, a la luz de los últimos sucesos sí con Fidel Castro. “No me queda duda de eso”, aseveró.