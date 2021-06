Rodas revela que pidieron su renuncia como viceministro y que Del Castillo se maneja individualmente

Escucha esta nota aquí

Emilio Rodas, ahora exviceministro de Régimen Interior y Policía, reveló que le pidieron su renuncia y cómo no accedió, fue destituido. Ahora, tras siete meses en el cargo, su lugar es ocupado por Nelson Cox, excandidato del MAS que perdió la Alcaldía de Cochabamba.

La exautoridad lamenta la forma en la que dejó ese despacho y manifestó que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se maneja de forma individual, atribuyendo su alejamiento a él y al presidente Luis Arce.

“Me han sustituido. No fue una renuncia mía, aunque a tempranas horas del día se me pidió la renuncia, pero decidí no presentarla porque no era una determinación personal mía el irme del Viceministerio. Entonces ha sido una decisión del presidente, imagino, no se me han explicado las razones, pero ha ocurrido de esa manera tan intempestiva, algo incómoda, porque cuando hay este tipo de transiciones uno por lo menos debería tener le tiempo de dejar las cosas ordenadas”, contó en entrevista con radio Erbol.

Confirmó que Del Castillo fue quien le solicitó su renuncia “para que lo hagamos de manera más tranquila”, pero no accedió, razón por la que se procedió a su sustitución a minutos de un acto oficial en la Academia Nacional de Policías (Anapol) por el aniversario de la institución del orden.

“Yo soy más de armar equipos de trabajo, de coordinar, de articular. El Ministro tiene otro estilo. Son cuestiones de estilo, de dirección ejecutiva. Se maneja más individualmente, no coordina mucho con los viceministros, por lo menos con este viceministro durante los siete meses hubo muy poca coordinación, una concentración excesiva de las tareas, de las decisiones. Eso creo que puede ser un tema que ha incidido, porque ha dificultado el trabajo”, recalcó Rodas.

Antes de asumir como viceministro de Régimen Interior, Rodas fue viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, viceministro de Autonomías, oficial mayor de la Cámara de Senadores y director general de Transporte Terrestre Fluvial y Lacustre en el Ministerio de Obras Públicas.