Rodrigo Hasbún, parte de la nueva generación de escritores bolivianos, presenta mañana su libro "Los murmullos"

Tras varios proyectos de ficción el autor decidió incursionar en la no ficción con su libro de ensayo “Las palabras [textos de ocasión]”. Sobre su primera incursión en este formato, el autor comentó en una entrevista para el periódico Opinión: “En general siento qu e la no ficción te fuerza a ser más riguroso con el lenguaje, a usarlo en función de eso que llamamos realidad, con la que se establece un contrato diferente que con la ficción”.

"R y yo nos hemos escapado un rato al agua. Ahí, a solas, ella me enseña a flotar. (‘Estira los brazos y las piernas’, me dice, sosteniéndome aún, ‘intenta no pensar en nada, si piensas te hundes’). A mis cuarenta y tantos, aprendo a flotar entonces. Cierro los ojos y me ilusiono y no me hundo. Después de un rato ella se pone a flotar a mi lado." Los murmullos, Rodrigo Hasbún