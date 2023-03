Rodrigo Paz reveló que quiere jugar en las elecciones 2025 'desde la cancha y como titular'

El senador opositor Rodrigo Paz señaló que quiere jugar las elecciones de 2025 desde la cancha, como titular y no desde la tribuna, pero señaló que no es suficiente una opción única que enfrente al MAS, sino que debe generarse un proyecto de país y que los políticos que ya participaron en varias elecciones deberán definir si siguen o si dan paso a nuevas generaciones.

Dentro del oficialismo se visualizan dos candidaturas, dijo en el programa ¡Qué semana!, de EL DEBER Radio. El asambleísta atendió la entrevista desde el Plan Tres Mil, donde participó de los actos por los 40 años de fundación de ese distrito cruceño.

Se le preguntó si es que la clave del éxito es tener un solo postulante en la oposición. Respondió: “Esta semana estuve viajando, estuve en la zona rural de Oruro y ahora en Santa Cruz, y veo que hay muchos candidatos de oposición, pero no hay proyecto. No me preocupo por quién podría ser el postulante presidencial. Ni Luis Arce ni Evo Morales serán presidentes si es que Santa Cruz define qué es lo que quiere. Más que el ordenamiento de las postulaciones nacionales, si esta región define la relación con el resto de la patria, definirá qué ocurrirá el 2025”, señaló

Manifestó que tanto Arce como Evo “maltrataron mucho a la región, pues se llevaron a su gobernador. Santa Cruz es un gran aporte a la economía de Bolivia. El presidente no se ha sentado con los exportadores para hablar de reglas y apoyos. Este estado gasta $us 6.750 millones en sueldos y salarios. no es aceptable”.

Ante la consulta sobre si sería candidato, Paz Pereira respondió que no se puede hacer política desde las redes sociales. “Hay que estar en los lugares. No sé cuál será mi rol futuro, pero no quiero ver el 2025 desde las tribunas, insultando al árbitro. Quiero ser parte del equipo titular que esté en cancha, enfrentando al otro equipo y al árbitro en contra. Por ahora estoy viajando, creando una masa crítica que pueda generar un proyecto, no juntuchas”, manifestó.

El proyecto político, dijo, debe basarse en cambiar este Estado “que tranca la posibilidad de abrir Bolivia al mundo, puso como ejemplo la empresa Tesla, para los autos con baterías de litio que invierte 10 mil millones de dólares en México y Ford, tiene un cálculo de invertir otros $us 50 mil millones. Los chinos nos ofrecen 5 mil millones y todos aplauden. No hay seguridad jurídica”.

Pero cómo se puede consolidar un proyecto de visión alternativa, sin dispersar el voto. “Los que tuvieron rol en la democracia de los últimos 15 o 20 años tendrán que determinar cuál será su misión de aquí en adelante. En la malla curricular de educación hablan del golpe de Estado, pero no del fracaso de La Haya. Ese es el gobierno que tenemos, que crea su propia verdad, y es falsa, este país no es viable”, acotó