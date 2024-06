Rodríguez Veltzé: “Bolivia está viviendo momentos de crisis constituyente (judicial), podríamos trabajar en una constituyente o un referéndum”

En un foro impulsado este miércoles (05.06.24) por la Cámara de Senadores, el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, sugirió que se impulse una nueva constituyente o un referéndum, ante la crisis judicial que atraviesa el país porque aún no se llevó adelante las elecciones de jueces y magistrados.



“Debería llevarnos a reflexionar a la posibilidad de recuperar de que somos los ciudadanos los titulares del poder constituyente, no son solo los partidos, el presidente o el vicepresidente. Somos nosotros, la sociedad civil la que puede llevar a analizar estas crisis y plantear que deberíamos mirar la constitución, ya es tiempo de trabajar una constituyente o un referéndum o lo que toque”, planteó Rodríguez Veltzé.



Sostuvo que Bolivia está en momentos de crisis constituyente porque “tiene una raíz constitucional” y que si no se atiende alguien siempre tendrá la llave desde Sucre, en alusión al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que dirá cómo se entiende la Constitucional Política, algo que considera que no puede ser.



Este conversatorio denominado ‘Crisis de la Institucionalidad Democrática en Bolivia’ que tuvo en coordinación a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA, contó con la presencia de Andrónico Rodríguez, el exvocal José Luis Exeni quien también fue disertante; los senadores Luis Adolfo Flores, Félix Ajpi, además de la presencia de docentes y estudiantes universitarios.



“Un estudio da cuenta que las constituciones a nivel global se cambian en un promedio cada siete años, eso está analizado. No son constituciones de medio siglo. Habrá que analizar la temporalidad, modalidad, pero creo que estas crisis de manera paralela al proceso electoral, creo que deberíamos pensar en que solo nosotros, los ciudadanos, podamos dotarnos de una carta que no solamente en lo legal resuelva nuestros problemas tan evidentes, sino un nuevo compromiso de confraternidad entre los bolivianos”, agregó.



Consideró que el fallo de los miembros del TCP en 2017 en el que determinó en ese momento que reelección indefinida es un derecho humano para que Evo Morales pueda postularse nuevamente a la presidencia, fue “un momento de quiebre de la voluntad popular del referéndum y del ordenamiento constitucional”, lo que debió activar un seguimiento jurisdiccional pero que no sucedió hasta la fecha.



Al inicio de su intervención, el también expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), remarcó que el 70.9% de la población boliviana tiene una sensación de incertidumbre sobre el futuro del Estado.



Citó el último informe Delphi de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), en el que muestra una realidad “lacerante” para el Órgano Judicial, ya que entre el indicador de regular y baja, un 97% de los encuestados no tiene confianza en esta instancia. De este reporte, mencionó que el 57.5% de los encuestados considera que es imprescindible el cese de los magistrados prorrogados.



Rodríguez Veltzé rememoró que entre 1900 y 2008, en un periodo de más de un siglo, los magistrados de la Corte Suprema en Bolivia tenían un plazo de funciones de 10 años, donde el juez promedio estaba en el cargo durante 3 años y un juez promedio completo solo dos.



“Esto es notable, yo siempre recalco cómo es posible que en el siglo pasado donde tenía un promedio de 10 años, estos magistrados cumplían tres años o tres punto seis. Eso refleja el carácter político, la voluntad política o la institucionalidad judicial estaba muy medida a menos”, expresó.



En ese sentido, el expresidente boliviano describió que la gran crisis judicial obedece a una falta de voluntad política, que deriva en no contar con un estamento de recursos humanos estables. “No lo hubo, no lo hay”, dijo.