Rodríguez Veltzé: "El Tribunal Constitucional tiene alta responsabilidad en la crisis de 2019"

¿Estamos en un momento propicio para hacer enmiendas a la Constitución?

Absolutamente. Creo que hay que recuperar el texto de la misma Constitución, que señala a los ciudadanos como titulares del poder constituyente y que muestra los caminos de reforma constitucional: el orden legislativo y las iniciativas ciudadanas.

Creo que los ciudadanos no dependen de que el Poder Ejecutivo, y menos de que el ministro de Justicia tenga o no la voluntad de generar una agenda de reformas. Me llama la atención que los medios, así lo reflejan, hagan depender las iniciativas y su seguimiento del ministro Iván Lima.

Los medios pueden indagar por qué no hay iniciativas que respalde el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca que han mantenido un silencio preocupante sobre el tema. La reforma solo podrá tener éxito solo si tiene consenso político. Si no hay esa voluntad de quienes ejercen el poder público no vamos a ir a ninguna parte. Yo reclamo por su indolencia porque con seminarios y charlas muy bonitas en la Vicepresidencia no vamos a ir a ninguna parte.