Rodríguez Veltzé: “La Fiscalía ha convertido los juicios penales en herramienta política”

En estos 18 años se ha producido una gran transformación, posiblemente la más transcendental de las últimas décadas con la promulgación de una nueva Constitución, producto de una Asamblea Constituyente y, un referéndum, que, tal vez, abrió nuevas esperanzas y nuevos rumbos a los bolivianos. No obstante, creo que han surgido nuevas crisis, algunas muy serias, en los últimos años que me permiten afirmar que nuevamente vivimos tiempos de desesperanza para los jóvenes. A mi retorno de la misión (diplomática) en Europa advertí que la crisis de los incendios, la polarización política, del Covid, la crisis de educación y la situación económica debían llevar a nuestra clase política, en particular a los que estaban candidateando, a forjar nuevos consensos para enfrentar estas grandes divisiones tan intensas que se han producido y trazar un rumbo de mayor afecto a la convivencia armónica, pero lamentablemente eso no ocurrió. Por el contrario, estas crisis se agravaron. Creo que es indispensable que pensemos en la concurrencia de un nuevo momento constituyente, no solo para mejorar la Constitución, sino para transitar hacia un nuevo tiempo de confraternización y de convivencia más armónica y no de tanta polarización. Sobre todo, que no haya enquistamiento ni de la venganza que utiliza el sistema judicial con ese propósito.