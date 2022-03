Rolando Cuéllar no cede su curul y formaliza denuncia contra Héctor Arce por llamarlo ‘sarna’

Escucha esta nota aquí

Tras la determinación de la Dirección Nacional del MAS-IPSP de expulsar al diputado Rolando Cuéllar del partido político y solicitar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que retire su curul como parlamentario, Cuéllar señaló que no puede ser considerado tránsfuga porque no apoya a otro partido político y aseguró que continuará en su cargo hasta que finalicen los cinco años de gestión.

“Ha sido un show mediático lo que ha hecho la Dirección Nacional. No va a proceder absolutamente nada sobre el curul que pertenece al MAS. En ningún momento dije que pertenezco a otro partido. No es un caso de transfugio político. La mentira tiene patas cortas”, dijo Cuéllar.

El diputado ya presentó recursos ante el TSE para permanecer en su curul, ya que sostiene que no amerita una expulsión por ‘tránsfuga’.



“Hemos presentado varios recursos al Tribunal Electoral. Presentamos una resolución de cumplimiento para hacer respetar el estatuto del MAS, también una resolución de nulidad de la Comisión de Ética. Sabemos de nuestros derechos. Nosotros vamos a terminar estos cinco años de gestión. No vamos a permitir que violen la Constitución Política del Estado (CPE). No se puede atentar contra la libertad de expresión, ni el libre pensamiento”, agregó.

Además, anunció una demanda penal contra el diputado de su mismo partido, Héctor Arce, por discriminación y racismo. Esto, luego de que lo llamara "sarna" y afirme que no tiene la formación política e ideológica para llamar “cáncer” a la dirigencia del MAS.

“La Asamblea Legislativa no es un cuartel. Los diputados no somos soldados para que él me venga a insultar y decir que soy un 'sarna'. Ahora, también hemos presentado al presidente Freddy Mamani que se remita a Héctor Arce a la Comisión de Ética para que sea suspendido del cargo como diputado. Hemos presentado la demanda ante la Fiscalía de La Paz por discriminación y racismo”, sostuvo Cuéllar.

Por su parte, el diputado del MAS, Héctor Arce, lamentó que algunos de sus compañeros de lucha “tomen el camino de la oscuridad”. Identificó al diputado expulsado del MAS, Rolando Cuellar, y Angélica Ponce de las mujeres interculturales como líderes y voceros de conspiración y traición al MAS.

“Están tomando el camino de un peligro inminente de dividir y fracturar. Desde mi percepción, conspiran y han tomado el camino de la traición (…) Hay resentimiento. El tema de fondos es pegas y poder. No tienen las pegas que quieren tener y por eso están resentidos. Cuéllar dijo que quería ser primer senador y Ponce quería ser ministra de Medio Ambiente, no les han dado y ahora están resentidos”, aseguró Arce.

Cuéllar fue expulsado del MAS después de haber sido muy crítico con el liderazgo de Evo Morales y el respaldo de este a los dirigentes que le acompañaron durante su gestión de Gobierno. Además de pedir la renovación de la directiva que permanece siete años al frente del partido y la realización del Consejo Nacional ordinario.