Rolando Villena es intubado por Covid-19

"Su estado de salud es muy delicado", confirmó Manuel Morales, vocero del Conade, a Cabildeo Digital, sobre la situación médica de Rolando Villena​​.



El exdefensor del Pueblo, que dio positivo al virus, junto a los miembros de su familia, el 6 de enero pasado perdió a su esposa, Susan Marion Suz, debido al Covid-19.

La salud de Villena se complicó la madrugada de este viernes 15, cuando tuvo que ser intubado como consecuencia de un distrés respiratorio .



"Está internado en la clínica Los Andes, inicialmente estaba en terapia intensiva, experimentó mejoría leve y luego se puso delicado. No tenemos información directa de los médicos, pero sabemos que está intubado. Tenemos la esperanza de que en los próximos días mejore y retorne a sus actividades. Él sufrió dos golpes, además de su propia salud, la anterior semana falleció su esposa y creo que eso influyó de forma contundente en su cuadro. Estaba compungido; cuando hablé con él no daba señales de estar enfermo, después me enteré de que lo internaron, y que hoy lo intubaron", contó Waldo Albarracín compañero de luchas de Villena, por la democracia y los derechos humanos, y quien también pasó por el Covid-19 en mayo pasado.

Esta noche, la Iglesia Metodista, a la que pertenece Villena, organizó un momento de oración por el exdefensor, vía Zoom. Su hijo, Carlos, hizo una intervención con palabras de agradecimiento. El lunes 18 se repetirá otra sesión por su recuperación y también hay cadenas de oración por WhatsApp, clamando porque el exdefensor del Pueblo retorne a su normalidad.

Según Morales, el último contacto con Villena fue virtual. Explicó que, debido a las restricciones del establecimiento de salud, no fue posible establecer contacto con Villena desde el 11 de enero.

EL DEBER contactó a Carlo, hijo de Villena, pero se encontraba en el momento de plegarias por la salud de su padre, dijo que después daría más detalles de su estado.