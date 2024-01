Roly Mamani, el juguetero que crea y regala prótesis 3D a mutilados pobres de Bolivia

En 2018, el juguetero de Achocalla se lanzó a fabricar soluciones en sus impresoras 3D. "La ciencia es como un superpoder. La robótica es una tendencia, pero si no ayuda a cosas importantes de nada va a servir", comenta a la AFP.

En Bolivia el sistema público de salud no cubre prótesis . Según el Comité Nacional de Personas con Discapacidad, adscrito al Estado, existen alrededor de 36.100 personas con discapacidad física y motora.

Se las arreglaba para rasgar la guitarra con el sujetador de dientes para el pelo que utilizaba su esposa. "Salía todos los días a la calle para pedir unas monedas. Ahí me han encontrado el amigo Roly y su hermano", cuenta a la AFP.

Antes "sentía que la gente me miraba y se reía. Pero ahora que tengo la prótesis (...), por un rato siento que soy como cualquiera persona común", remarca.

"Me gusta cantar, pero sin la prótesis me dolía agarrar el micrófono porque me apoyaba con los hombros. Ahora con esto, es una bendición", expresa.