Romero a Del Castillo: “No trate de desviar la atención, asuma su responsabilidad” en el caso Marset

La polémica por el presunto narcotraficante uruguayo , que logró huir a un operativo policial ejecutado en Bolivia, continúa y esta vez el exministro de Gobierno Carlos Romero, pidió al actual titular de dicha cartera de Estado, Eduardo del Castillo, asumir su responsabilidad y no desviar la atención de la población, después de que lo involucrara en el escándalo.

“ Señor Eduardo del Castillo, no trate de desviar la atención de la población insinuando que mi gestión como ministro de Gobierno es responsable de la protección y fuga de uno de los mayores exportadores de droga de la región, Sebastián Marset”, escribió Romero en sus redes sociales.

Sin embargo, “ la identidad falsa a la que se hace referencia fue otorgada en el mes de abril de 2019 , basándose en un certificado de nacimiento expedido por el Serecí. El Segip no tiene facultad para cuestionar la veracidad de ese documento emitido por un registro civil, supuestamente cumpliendo con todos los requisitos. Si existen responsables por la no biometrización, las responsabilidades son individuales y deben ser sancionadas”, respondió Romero.

La exautoridad remarcó que, además, en 2019 no existía ninguna notificación ni sello rojo por parte de Interpol para la captura del presunto narcotraficante.

“La alerta de Interpol se emitió el 3 de marzo de 2022 y en junio de 2023, las autoridades de Paraguay y Uruguay comunicaron personalmente a su persona (Eduardo del Castillo) la residencia en Bolivia de Sebastián Marset. ¿Por qué razón no lo detuvieron hasta esa fecha, si el mencionado narcotraficante se paseaba junto a toda su familia por Santa Cruz ostentando su fortuna con vehículos, mansiones, formando parte de una comparsa y presidiendo un club de fútbol?”, cuestionó el exministro.

Por tanto, “asuma su responsabilidad y no desvíe las cosas. Mi persona no se prestará a polémicas mediáticas favoreciendo una cortina de humo para desviar la atención del tema de fondo. Finalmente, ante esta incapacidad suya, si quiere señor ministro, yo se lo busco. Evidentemente tenemos experiencia en encontrar a este tipo de delincuentes (…). No se desvíe de lo importante”, insistió Romero.