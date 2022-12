Romero acusa al Gobierno nacional de nexos con la DEA para "acabar con Evo Morales"

El audio expuesto tiene conversaciones tanto en español, como en inglés; sin embargo no es muy nítido. En partes de la conversación se da a entender que se entregan $us 3 millones a cambio de los aparatos .

Por otro lado, se escucha a las personas del audio hablar sobre supuestos vínculos, que no logran establecerse e incluso se nombra a Romero, con el que no logran vincular a otras personas. De acuerdo con el exministro, se trataría de la frustración de los agentes porque presuntamente no pueden corroborar la información inicial que tenían, acerca de los vínculos entre Morales y Dávila.