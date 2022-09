Romero apunta a Del Castillo por supuesta carta de narco a Evo

El exministro de Gobierno Carlos Romero, aseguró que es falsa una carta supuestamente enviada por el narcotraficante José Miguel Farfán a Evo Morales, el 14 de febrero de 2019, para pedirle no ser extraditado a Argentina. La exautoridad cree que detrás de este asunto están el ministro Eduardo Del Castillo y el diputado Rolando Cuéllar (MAS).



Aunque la carta es básicamente una acusación contra el exministro, éste la hizo pública, aduciendo que nunca conoció al narcotraficante. En la misiva, Farfán afirma que contribuyó para la campaña política del MAS en 2014 y que cada mes también mandaba dinero a Romero a través de un asesor suyo, Danilo Murillo. También menciona que para no ser extraditado le pidieron pagar $us 1.000.000 a Romero.



“Yo a ese señor (Farfán) no lo he visto en mi vida, nunca he conversado en mi vida con él y yo nunca le he pedido plata absolutamente a nadie”, afirmó la exautoridad en conferencia de prensa.



“Este es solamente un invento desesperado de la gente que no quiere responder por la protección al narcotráfico”, acotó Romero en alusión al ministro Del Castillo, a quien, días atrás, le hizo 40 preguntas sobre la protección al delito de tráfico de drogas.



Según Romero, la carta es una mentira por una razón de fechas, explicó que el documento fue redactado el 14 de febrero de 2019 y entregado en la misma fecha, según el sello de recepción del MAS. Pero el exministro exhibió la publicación de la Policía argentina, en la que informan de la extradición de Farfán y esa publicación es del 14 de febrero. ¿Cómo podía escribir una carta cuando ya estaba en Argentina?, cuestionó.



En junio, el diputado Cuéllar mostró una supuesta una carta en la que el vicepresidente del MAS, Gerardo García, a nombre de Evo Morales y del partido, agradecía a Farfán por los “aportes generosos” que realizaba al partido desde las elecciones de 2014.



Luego, Cuéllar anunció la presentación de una segunda carta “más grave” que demuestra narcoaportes en el MAS, la misma que no presentó hasta ahora, pero que adelantó ya estaba en manos de los jefes de Estado.



Sobre Cuéllar, Romero dijo que el legislador no actúa solo. “No es la primera vez que hacen esto, no es la primera vez, lo voy a demostrar”, advirtió.



El 6 de julio, el ministro de Justicia, Iván Lima, informaba que se había iniciado una investigación reservada respecto de la denuncia de Cuéllar y a la fecha se desconocen los avances.