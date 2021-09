Romero dice que enjuiciar a Áñez es reconocer que su Gobierno fue de transición y cree que Evo postulará en 2025

Escucha esta nota aquí

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, cree que someter a Jeanine Áñez a un juicio de responsabilidades es reconocer que fue presidenta constitucional. También habla sobre las tensiones internas en el MAS y considera que Evo Morales postulará en 2025, si las circunstancias se dan.

“Juzgarla en la vía de juicio de responsabilidades precisamente es reconocer, desde mi óptica, que fue un Gobierno de transición y el MAS ha señalado, y en eso me suscribo absolutamente, que la sucesión no fue constitucional. Se habló de fraude y otras cosas, que el tiempo más o menos fue esclareciendo, por eso mismo considero que es una contradicción, por un lado no reconocer a ese Gobierno como constitucional y, por otro, llevarla a un juicio de responsabilidades”, dijo la exautoridad.

Quien ocupara cargos públicos por más de 10 años en la administración de Evo Morales, señala que no es “prudente” promover el proceso al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) contra la exmandataria por los hechos de Sacaba y Senkata.

“Los temas de Jeanine Áñez deberían sustanciarse ante la justicia (ordinaria), no ante una nueva justicia de aquí a cinco años o cierto tiempo, el tema debe sustanciarse en el ámbito judicial, el juicio de responsabilidades es político”, precisó Romero en entrevista con el programa ‘Fama, Poder y Ganas’.

Respecto a la interna del MAS, el exministro considera normal que existan diferentes corrientes, porque el oficialismo “es una suerte de convergencia de postulados ideológicos de izquierda y también del indianismo”, donde, actualmente, existen tres figuras principales, Luis Arce, David Choquehuanca y Evo Morales.

Sobre el dirigente cocalero y jefe del MAS, el extitular afirma que “es un animal político y siempre tendrá esa vocación, y seguramente, si las circunstancias se dan, Evo Morales postulará en 2025, aunque esa es simplemente una hipótesis”.

Señala que el caso de Arce es más complicado, porque está abocado más a la gestión pública, mientras que en el caso de Choquehuanca, “es un líder fuerte que está en el MAS y probablemente sea impulsado por algunos grupos”, aunque haya negado internamente que tenga aspiraciones presidenciales.