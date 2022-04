Rómulo Calvo fue citado a dos audiencias el mismo día y a la misma hora

Escucha esta nota aquí

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, debe asistir a dos audiencias judiciales el siguiente lunes a la misma hora. El líder cívico presentó ayer la observación y no tuvo respuesta del sistema judicial. En caso de que Calvo no asista a una de las audiencias se puede emitir una orden de aprehensión.

“No se puede convocar a dos audiencias al mismo tiempo, porque si no me presento a una de ellas me voy a someter a un mandamiento de aprehensión por obstaculizar la justicia. Acá lo más llamativo, y quiero denunciar a estos vocales, es que mi abogado, en horas de la mañana (a las 10.00), tiene una audiencia presencial y yo tengo una audiencia virtual, siendo que la Magistratura declinó las audiencias virtuales. Estos vocales tienen miedo de quedar mal con la población cruceña y su partido”, afirmó Calvo en entrevista en el programa ¡Qué Semana! de EL DEBER Radio.

El líder cívico enfrenta dos procesos en la justicia. Uno es por la presunta comisión de delitos de incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de la profesión dentro de presuntas irregularidades mientras ejercía funciones en la Caja Petrolera de Salud y, la otra, por la organización del paro cívico el año pasado en la que se lo acusa de tentativa de homicidio.

Calvo cumple arresto domiciliario por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de la profesión. Así lo definió el juez Primo Flores luego de una audiencia. Las medidas sustitutivas dispuestas por esa autoridad jurisdiccional para Calvo fueron: detención domiciliaria, arraigo, fianza de Bs 30.000 y la orden de firmar un acta cada semana en el Palacio de Justicia.

Ahora, Calvo impugnó esa determinación y pide trabajar fuera del horario laboral común, ya que como médico de profesión no tiene horas específicas para poder ejercer su labor.

