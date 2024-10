Rubén Gutiérrez aspira a presidir el Senado y busca acabar con el dominio del evista Andrónico

Desde la oposición, Comunidad Ciudadana (CC) guarda silencio y no dice si volverá a apoyar al evista Rodríguez o le dará su respaldo al senador Gutiérrez. Este medio buscó la postura del jefe de bancada de CC en el Senado, Guillermo Seoane, pero el asambleísta no accedió a hablar con EL DEBER.

Desde Creemos, el jefe de bancada Henry Montero ratificó que no apoyará a Andrónico ni a ningún senador del MAS, de cualquier bando. “La bancada de Creemos no va a negociar con el masismo. No lo hicimos el año pasado, nosotros no apoyamos a Andrónico y ahora no tendría por qué ser diferente”, afirmó Montero.