Rurrenabaque entra en paro cívico por desabastecimiento de combustible; exigen la presencia del ministro de Hidrocarburos

El vocero mencionó que la paciencia de la población ya se agotó. "Cayó la gota que rebalsó el vaso. Y si usted (Molina) no viene, habrá más reacciones de la gente. No perjudiquemos al Gobierno, más bien ayudemos al Gobierno", señaló Yumacale.

"El tema fundamental es el tema combustible. Esto no es de recién. No hay combustible para nosotros. No llega. No nos llega. En papeles nos dicen que llegan 400 mil o 500 mil litros al mes; sin embargo, todos sabemos que hay semanas que no llega ni un cisterna", sostuvo.