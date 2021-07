Rusia dice que primera dosis de la Sputnik tiene eficacia del 80%, pero en Bolivia no descartan reiniciar esquemas de vacunación

Escucha esta nota aquí

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) presentó una carta a las autoridades nacionales en las que asegura una elevada eficacia de la primera dosis de la vacuna, así como el carácter de prioridad que tiene Bolivia para la entrega de las dosis complementarias. Sobre el tema, Bolivia no descarta reiniciar los esquemas de vacunación o la combinación de vacunas, según el viceministro de Comercio Exterior.

El déficit de segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V preocupa a miles de bolivianos que esperan completar el esquema de vacunación con dicha dosis.

​​“Basándonos en los recientes estudios de las vacunas Sputnik V y Sputnik Light (el primer componente de la Sputnik V), tanto en Rusia como en el resto del mundo, estamos en condiciones de confirmar que incluso una sola inyección del componente 1 (Ad26) genera una fuerte respuesta inmunitaria al Covid-19 y muestra una eficacia de hasta el 80%”, revela la carta firmada por el director del RDIF, Vladimir Primak, y dirigida al Viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco.

El documento apela a un estudio realizado en Buenos Aires y que muestra una eficacia de hasta un 83,7% en personas de edad avanzada (de 60 a 79 años).

El viceministro Blanco aguarda la llegada de 200.000 segundas dosis de la vacuna rusa en los próximos días. "Esperamos que esto no tome mucho tiempo, que sean solamente realmente unos días”, sostuvo la autoridad al tiempo que insiste en que Bolivia cuenta con la prioridad para la entrega de las vacunas “apenas ellos logren el permiso de exportación”.

A pesar de las intenciones manifestadas por el RDIF, Bolivia estudia un plan alternativo para ofrecer a las personas que aguardan la segunda dosis de la vacuna. Blanco no descarta la posibilidad de combinar la vacuna rusa con otra fórmula.

Otras de las vías que contemplan las autoridades de salud observa la posibilidad de reiniciar el esquema de vacunación con las personas que solo accedieron a la primera dosis de la Sputinik V. Así lo afirmó la noche de este jueves Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Saludo (Sedes) de Santa Cruz, departamento que tiene 400.000 beneficiarios en espera de la segunda dosis.

El propio viceministro se refirió a esta posibilidad al señalar que “en caso de persistir el incumplimiento de no tener la segunda dosis en unos días, como se nos ha comprometido, no descartamos ni la posibilidad de combinar con otra vacuna, ni la posibilidad de reiniciar el esquema de vacunación, para eso no hay ninguna dificultad”, aseguró Blanco.

El mismo informe señalado por el RDIF contemplan un índice menor de infección entre los vacunados por una dosis de Sputnik de quienes recibieron la vacuna de otros laboratorios. “El 0,27% de los que toman la primera dosis de Sputnik Light (igual fórmula que la Sputnik V) se infectan con Covid-19, lo que es mucho más bajo que con la vacuna AstraZeneca (0,46%) y Sinopharm (0,49%)”, resalta la carta.



Días atrás, cuando el Gobierno reconoció la demora en la llegada de las dosis complementarias del esquema de vacunación rusas, el embajador de ese país en Bolivia se refirió a un informe del laboratorio Gamaleya, creador de la vacuna, en el cual extiende hasta 180 días el plazo para la aplicación de la segunda dosis.

