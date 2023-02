Sacan de su ayllu a potosino por desairar a Evo y ven intolerancia

“Estamos totalmente lastimados, discriminados. Parece que no tenemos derecho para expresarnos, para defender nuestra cultura libremente ”, señaló Choque, a tiempo de admitir que no se arrepiente de haber arrojado el asiento de Morales, pues considera que la exautoridad pretendía politizar la fiesta cultural.

“Yo, como funcionario público, he defendido la festividad, él (Evo) ha llegado con su banderita para hacer campaña y yo tenía que defender la actividad. Vino a provocarnos con su bandera política, eso no está bien. El Ministerio Público debería tomar acciones por hacer campaña anticipada”, remarcó.

“Creo que estaríamos cometiendo un error gravísimo, de atacar sus familias, a sus hijos, eso nosotros no vamos a tolerar. No deberían permitir que le puedan agredir porque han estado ahí. Respetamos como expresidente (a Evo Morales), pero agresiones físicas yo creo que es intolerable, no podemos llegar a ese extremo, a nuestros propios compañeros agredir, a la familia, yo creo que es intolerable”, señaló.