Sala Constitucional de Pando paraliza preselección judicial y desata protesta del parlamento

El 19 de abril, el abogado Merky Rodmy Martínez Ríos presentó, como patrocinante de Yeni Duri Bautista, la acción popular contra la comisión mixta de Constitución y la de Justicia Plural, porque supuestamente no existen reglas de igualdad para los pueblos indígenas de Pando.

Duri Bautista no era candidata y utilizó el nombre de una postulante, Mineya Lucindo Nacimento, para sustentar su demanda; sin embargo, esta dijo que ella desconocía la demanda y que utilizaron su nombre sin su consentimiento.



También precisó que los dos vocales arguyeron que la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 (Ley 1549) tuvo tres controles de constitucionalidad y no solo uno; por tanto no se puede calificar una norma que fue revisada por el máximo tribunal constitucional del país como si no fuera aplicable.