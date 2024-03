Salar de Uyuni es escenario estelar de una película japonesa

La Embajada de Bolivia en Japón ha informado a través de sus redes sociales que el emblemático Salar de Uyuni será el escenario principal de la película romántica "April, come she will", una de las producciones más esperadas en el país asiático. El largometraje, protagonizado por los actores Takeru Sato y Nana Mori, tiene programado su estreno para marzo.

Páginas en redes sociales han viralizado la noticia.

​El Salar de Uyuni, reconocido por su imponente belleza y vasta extensión de sal blanca, ha servido de inspiración para esta obra cinematográfica, basada en la novela de Genki Kawamura.

Takeru Sato expresó su admiración por el Salar de Uyuni en un video compartido en redes sociales, manifestando que era un lugar anhelado por él y que ahora figura entre sus favoritos. "Este es el lugar al que quiero regresar algún día", mencionó con emoción.

La trama de "April, Come She Will" se centra en Shun Fujishiro, interpretado por Takeru Sato, un psiquiatra empleado en un hospital universitario en Tokio, comprometido con Yayoi Sakamoto, caracterizada por Masami Nagasawa.

Sin embargo, todo cambia cuando Shun recibe una carta de su primer amor, Haru Iyoda, personificado por Nana Mori, dando inicio a una intrigante historia.

Con el Salar de Uyuni como telón de fondo, "April, come she will" promete cautivar a la audiencia con su narrativa romántica y los impresionantes paisajes.

La película se suma a la lista de producciones internacionales que resaltan la belleza y el atractivo que Bolivia ofrece al mundo del cine, entre ellas "Star WarsVIII: Los últimos Jedi", y la tercera temporada de la narco novela "La Reina del Sur"

Lea también GeekED Lanzan nuevo tráiler de Suicide Squad Isekai En la trama, el Suicide Squad ha sido enviado a otro mundo conocido como Isekai, donde los ogros atacan y los dragones vuelan por el cielo