Salar de Uyuni: Potosí denuncia interés sobre el litio y Oruro activa un proceso judicial

La quema de tres domos turísticos en el Salar de Uyuni desató una disputa entre las autoridades de Potosí y Oruro. De un lado denuncian intereses ajenos sobre los beneficios por la explotación del litio y, desde el otro, acusan un avasallamiento y piden dar con los responsables.

El conflicto surge por la instalación de dichas infraestructuras, de la empresa Amazing Escapes, en la frontera entre ambos departamentos, con la autorización de autoridades orureñas, tras la negativa de la administración de la Villa Imperial.

“Lo que ellos persiguen es claro: los beneficios de los recursos no metálicos. No es la actividad turística, no que nombre lleve el Salar; el tema es muy delicado. Lo que pretende alguna gente es cómo beneficiarse económicamente del proyecto del litio”, afirmó a El Potosí el gobernador de ese departamento, Jhonny Mamani.

Mientras que la autoridad regional orureña Jhonny Vedia, insta a que se identifique a los responsables de los destrozos. Conformaron una coordinadora departamental y esperan tener una reunión el jueves con el Viceministerio de Autonomías.

“Se han emprendido las acciones correspondientes respecto al Ministerio Público para que pueda identificar y también sancionar a los autores intelectuales y materiales de estos daños que se hicieron en este sector”, declaró.

Un comunicado del Sector Privado de Turismo (Septur), que representa a más de 2.000 empresas, condena los hechos vandálicos registrados el viernes y sostiene que afectan profundamente la imagen del país.