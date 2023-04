“Salta de una vez”: la voz de mando de un instructor a un cadete del Colegio Militar que resultó gravemente herido

Los cadetes que ahora están gravemente heridos no querían saltar. Fueron obligados a pesar de que no tenían las condiciones de seguridad para realizar el denominado ejercicio 'salto de la muerte'. El instructor, supuestamente con grado de teniente del Ejército, obliga a los cadetes a lanzarse al vacío a pesar de que no había condiciones. “Salta de una vez”, esa es la instrucción que realiza el oficial militar al cadete Erland Condori, quien antes alerta que la soga no era la adecuada para realizar el salto: "nadie me está anclando, mi jefe".