Salubristas bloquean ruta y exigen pago de tres meses de sueldos

En plena pandemia, profesionales y trabajadores de salud de la provincia Gran Chaco (Tarija) persisten con su exigencia del pago de tres meses de sueldos de este año.

El sector mantiene un punto de bloqueo en la carretera entre Yacuiba y Santa Cruz desde el miércoles pasado, a la altura del poblado de Limitas.

La presidenta de la Asociación de Profesionales en Salud, Damayanty Márquez, confirmó a EL DEBER que la medida de protesta es indefinida hasta la cancelación inmediata de los sueldos de enero, febrero y marzo.

"No queremos esperar más tiempo, como nos pide el Ejecutivo Regional del Gran Chaco. Entonces vamos a seguir con el bloqueo de la ruta porque la propuesta de José Quecaña de recolectar dinero de partidas no convence y parece que es una historia de nunca acabar, ya que no está inscrito en presupuesto", dijo Márquez.

La entidad subnacional no canceló los sueldos de 172 personas, entre profesionales y trabajadores, del Programa de Fortalecimiento de la Salud.

Según Márquez, existen médicos y enfermeras con ítems que trabajan hace mucho tiempo.

El bloqueo de la ruta en Limitas se ha visto este viernes reforzado con la participación de representantes del Comité Cívico y Organizaciones Territoriales de Bases (OTB) de Yacuiba, que respaldan la exigencia salarial del sector.

Por la medida de protesta de la Asociación de Profesionales en Salud existen decenas de vehículos varados del uno y otro lado de la carretera que no pueden continuar a su destino.