Salud advierte con descuentos a profesionales que acaten el paro en Santa Cruz

“Nosotros no vamos a permitir que por algunas mezquindades políticas e intereses particulares desestabilizadores se ponga en riesgo la administración de la emergencia sanitaria (…). Debemos decirle a la población boliviana que no haremos otra cosa que cumplir con la normativa, aquellos profesionales que estén incentivando el paro, que estén negándole el derecho a la salud a la población y no asistan a su fuente laboral tendrán la sanción que corresponde”, afirmó.