Salud dará una respuesta final a los pedidos de cambio de la gerente de la CNS

Escucha esta nota aquí

El Ministerio de Salud anticipa que para esta semana tendrá una respuesta final a los pedidos de destitución que existen contra la gerente de la Caja Nacional de Salud (CNS), Silvia Gallegos. Los trabajadores exigen su alejamiento por considerar ineficiente su administración.

“Estamos todavía a la espera en las siguientes horas de un resultado en función a la reunión que (la gerente de la CNS) sostuvo con dirigentes de estos sectores y todavía tenemos un tiempo que cumplir. Ese tiempo es esta semana, para poder emitir un criterio final”, dijo la viceministra de Seguros de Salud, Alejandra Hidalgo, en entrevista con radio Erbol.

En días pasados, la gerente de la Caja dijo que no tenía pensado dimitir y dejó en manos del presidente Luis Arce su cargo. “Cuando me preguntaron si yo voy a renunciar a mi cargo, les debo decir que esta gerente no tiene las intenciones de renunciar”, dijo.

La Federación Nacional de Trabajadores de Seguridad Social de Bolivia (Fensegural) protagonizó varias protestas en su contra, mítines, paros de 24, 48 y hasta 72 horas, instando su destitución, por considerar que no tiene la capacidad para administrar esa instancia.

Hidalgo admitió que en la parte administrativa hay dificultades y deficiencias porque la Caja lleva acciones durante varios años que deben ser corregidas y por ello se ha solicitado la participación de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo (Asuss).