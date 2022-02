Salud instruye liberar la documentación relacionada con la compra de plantas de oxígeno

Escucha esta nota aquí

El Ministerio de Salud instruyó este lunes liberar toda la documentación relacionada con la compra de plantas de oxígeno, luego de que salieran a la luz observaciones de transparencia porque se adjudicó un contrato millonario a una empresa con 17.000 bolivianos de capital.

La máxima autoridad de ese despacho, Jeyson Auza, enfatizó que aún no se realizó ningún pago y que existe una comisión con total autonomía que se encarga de verificar si se cumplen con los requisitos.

“En este momento voy a instruir poner a disposición de cualquier persona o medio, toda la carpeta donde está la información sobre el proceso de adquisición. No tenemos nada que esconder, nuestro objetivo es precautelar la salud del pueblo boliviano”, señaló en conferencia de prensa.

Información difundida por ‘Brújula Duigital’ indica que el Ministerio de Salud adjudicó, por contratación directa CD-No 011/2021 y a favor de la empresa Hardtronic Tecnología e Ingeniería, la “adquisición de 16 plantas generadoras de oxígeno para la atención de la Covid-19, gestión 2021” por 39,8 millones de bolivianos. La empresa registra un capital de operaciones de 17 mil bolivianos e incumplió el contrato.

“Este no es un proceso concluido, no podemos hablar de una inversión porque el Gobierno no ha hecho ninguna cancelación, de ningún tipo, porque la modalidad es ‘contra entrega’, se entrega las plantas, se verifica su funcionamiento, y recién se hace la cancelación, no podemos hablar de una inversión total”, defendió Auza.

“Hemos recibido ofertas de 2.4 millones, la siguiente es de 1.5 millones más alta, entonces, la comisión encargada es la que ha sopesado todos estos pormenores. No estamos en una posición ni de defensa ni ataque, estamos en una posición neutral, que la comisión cumpla los procesos administrativos con total autonomía, precautelando los intereses del Estado y la salud del pueblo boliviano”, complementó.