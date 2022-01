Salud ve que Santa Cruz debe alcanzar una vacunación alta y homogénea para pensar en Carnaval

Escucha esta nota aquí

El Ministerio de Salud considera que Santa Cruz debe alcanzar porcentajes de vacunación altos y homogéneos para pensar en actividades de Carnaval. El director nacional de Epidemiología, Freddy Armijo, hizo recomendaciones para cortar el acelerado incremento de contagios en dicha región del país.

La autoridad, en entrevista con EL DEBER Radio, señaló que se tienen que adoptar estrategias urgentes, como multiplicar por cien los puntos de aplicación de dosis en la capital cruceña, donde existe masivas aglomeraciones en búsqueda del inyectable.

“Quiero reservarme el dar una opinión definitiva. Todavía nos quedan varias semanas hasta el Carnaval. En ese tiempo nosotros, si lo hacemos bien, si respondemos a las necesidades de la población, podemos cumplir nuestros deseos para que esas actividades culturales se cumplan”, dijo.

Armijo lamentó que si bien existen distritos en los que se alcanzan importantes niveles de cobertura d vacunación, en otros son mínimos y no permite contener los contagios que ayer llegaron a 6.143 en todo el departamento.

“Mientras en el municipio no alcancemos coberturas altas y homogéneas en todas las redes, no vamos a poder reducir los contagios. En otros municipios, cuando se alcanzan buenas coberturas, se logra contener al virus (…) En Santa Cruz hay un desequilibrio entre algunas redes y otras. Por ejemplo, en el Este, las coberturas son muy bajas y si no elevamos sigue latente la posibilidad que aumentn los contagios”, explicó.

El especialista confirmó que a partir del 27 de enero se volverá a exigir el carnet de vacunación o una prueba PRC negativa para ingresar a instancias públicas o privadas. “Hay que ampliar por centenas los puntos de vacunación en Santa Cruz, porque más gente que quiere vacunarse y hay que ofrecerle esa posibilidad”, insistió.

