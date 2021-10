Samuel, Camacho y Tuto, tres líderes de oposición citados por el caso de supuesto “golpe de Estado”

Escucha esta nota aquí

Son tres los líderes de la oposición: el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga; y el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, quienes fueron citados a declarar, la próxima semana, por el caso de supuesto 'golpe de Estado', que es impulsado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty.

De los nombrados, solamente Camacho tiene orden de citación, en tanto que Quiroga y Doria Medina, solamente fueron mencionados por el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, al momento de oficializar las citaciones.

Según el documento que convoca al gobernador cruceño a prestar su declaración informativa, deberá comparecer en calidad de denunciado el jueves 7 de octubre a las 09:00 en La Paz. Se lo está investigando por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por su grado de participación en los hechos de octubre y noviembre de 2019, que ocasionaron la renuncia del expresidente Evo Morales.

“No lograrán amedrentarnos. Seguiré trabajando por mi pueblo con el amor de siempre. #FueFraudeNoGolpe”, escribió Camacho en su cuenta oficial en Twitter.

Por su parte, 'Tuto' Quiroga twitteó un mensaje dirigido al expresidente Morales, donde le recordó su renuncia tras la convulsión social. “Evo: no soy cobarde, ni escapo como tú. Enfrenté tu justicia 14 años, la seguiré enfrentando. #Bolivia será libre y nunca otra #Venezuela”.

A su vez, el empresario y político, Samuel Doria Medina, escribió en esta misma red social “Al parecer me convocarán a declarar en la pesquisa de un inexistente “golpe”. Asistiré; así lo he hecho siempre. El gobierno gasta valiosas energías en absurdos legales y “champa-guerra”, en lugar de ocuparse de la crisis y el empleo. Le importa el pasado, no el futuro”.

La única exautoridad del gobierno de transición, que se encuentra detenida por este supuesto caso, entre otros que se le sigue, es la expresidenta Jeanine Áñez.

Lea también Santa Cruz Fiscalía fue a la casa de Camacho, pero no logró notificarlo porque llegó fuera de horario La citación insta a que Camacho se presente en La Paz acompañado de su abogado defensor y portando su cédula de identidad, ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción que indaga los hechos

​