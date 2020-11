Samuel dice que el Gobierno no da señales para combatir el desempleo

Escucha esta nota aquí

El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, cuestionó al nuevo Gobierno al indicar que hasta ahora no da señales para combatir el desempleo. El empresario ve a los bonos sociales como un alivio, pero no como una solución. Además, sugiere medidas para reactivar la economía, como impulsar proyectos de construcción, reactivar la minería, apoyar a los jóvenes y pidió que la oficina de impuestos no perjudique los emprendimientos.

"Me preocupa el desempleo, que en este momento es el peor problema de los bolivianos. El Gobierno no da señales de cómo resolver esta demanda. Los bonos son un alivio pero no una solución", afirmó Doria Medina en un video publicado en sus redes sociales.

El empresario añadió que se debe fortalecer el rubro de la construcción para que las empresas puedan reactivar su economía. Pero además, ve urgente rediseñar los planes en la minería. También dijo que los bonos son un "alivio", pero que estos beneficios no ayudan al desempleo.