Samuel Doria Medina: "Mi compromiso es un nuevo pacto fiscal progresivo que distribuya 50-50 los nuevos ingresos desde 2026"

"Atravesamos un momento difícil, no hay combustibles, así no podemos trabajar ni producir, no hay dólares. A fines de este año, después de tres décadas, volverá la inflación a dos dígitos. Estamos yendo para atrás", disparó Doria Medina.



Continuó replicando, "en estos años el MAS ha ido hundiendo a nuestra nación, pero no ha logrado destruir a Santa Cruz aunque lo ha intentado. (Por eso) ... le digo a Luis Fernando (Camacho Vaca) que nunca ha estado solo, que tiene un pueblo a su lado, y le mando un abrazo fraterno".