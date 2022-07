Samuel no declara por su cáncer y Jerjes pide que le paguen el pasaje

El excandidato presidencial, empresario y fundador de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, se excusó de declarar como testigo por el caso ‘Golpe I’. Su abogado presentó un documento que certifica que se encuentra en Estados Unidos con tratamiento para el cáncer de vejiga.

Otro de los convocados por la Fiscalía, el exministro y abogado Jerjes Justiniano pidió a la Fiscalía que le pague el pasaje para presentarse hoy en La Paz o, que “por colaboración”, su comparecencia se realice en Santa Cruz.

Sergio Eduardo Salazar, abogado de Samuel Doria Medina, presentó un memorial a los fiscales Omar Mejillones y Carmelo Laura para solicitar la suspensión de la audiencia de declaración que estaba programada para este jueves.

El abogado adjuntó una certificación emitida por el médico Julio C. Pita, especialista en endocrinología, con sede en Coral Gables, Florida, en la que detalla que el político opositor se encuentra en EEUU. “Está bajo tratamiento de cáncer de vejiga. Por esta razón él necesita controles médicos periódicos y constantes”, señala el galeno en la certificación. El especialista incluyó los números de su teléfono de su consultorio.

Los fiscales pegaron la citación a Doria Medina en su domicilio, ubicado en la ciudad de La Paz, el miércoles 29 de junio de 2022, para que se presente este jueves para dar declaración informativa en calidad de testigo. El



abogado realizó dos acciones con el memorial: ofreció a los fiscales que interroguen al político por vía virtual y señaló su bufete como domicilio procesal.



Justiniano

Por su parte, fue citado para hoy el abogado Jerjes Justiniano Atalá, quien acompañó a Luis Fernando Camacho en su incursión a La Paz antes de la renuncia de Evo Morales, participó en las reuniones de la U. Católica como su representante y luego fue el primer ministro de la Presidencia del gobierno transitorio.

“Hoy (ayer) por la mañana se dejó en mi domicilio una citación para que me presente a declarar este viernes”, dijo.

A través de un memorial “he dejado claro al fiscal que no entienda que no quiero ir a La Paz. Si alguien va a correr con mis gastos no tengo problema, o de lo contrario, que disponga que la declaración se realice en Santa Cruz bajo la modalidad de cooperación directa”, manifestó.

El memorial fue presentado ayer por la tarde. “Me llama la atención que se reactive el proceso después que termina el caso Golpe II, es decir, tras la condena de Jeanine Áñez. Además, que no se lo cite en este caso a Luis Fernando Camacho, el principal acusado por la exdiputada Lidia Patty (MAS), junto a Áñez”.

Justiniano cuestionó la actuación del Ministerio Público. ¿Tiene temor la Fiscalía de la reacción que puede ocasionar ese llamado en Santa Cruz?, ¿el Ministerio Público actúa políticamente en este caso? Esto nos demuestra que los investigadores son el brazo operativo del Gobierno”.

Hasta el momento, solo Ricardo Paz Ballivián, asesor de Carlos Mesa, prestó su declaración y ofreció dos datos: El primero, que el MAS, a través del entonces ministro Manuel Canelas, pidió a la Iglesia y a la Unión Europea que propicien el diálogo de pacificación del país tras la renuncia y salida de Bolivia del entonces presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.

El segundo, que la titular del Senado, Adriana Salvatierra, y la segunda vicepresidenta de Diputados, Susana Rivero, ambas del MAS, participaron de los encuentros realizados en la Universidad Católica y rechazaron asumir la Presidencia. Además, estuvieron de acuerdo con la posesión de Jeanine Áñez.