Santa Cruz: 2.600 médicos comienzan rastrillaje y vacunación con miras a la cuarta ola

Más de 2.600 médicos fueron desplazados este sábado en Santa Cruz como parte de una nueva estrategia que aplica el Gobierno nacional en busca de contener la pandemia del Covid-19, persuadir a la población a que se vacune y minimizar los efectos de una posible cuarta ola.



El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, en un evento que congregó a los médicos, dentro del programa denominado Pacto por la Salud y la Vida, dijo que se reafirma la lucha en defensa de la salud y la vida de los bolivianos.



“Este ejército que está aquí tiene como bandera de lucha por la vida y empezará a desplazarse por todo el territorio nacional, yendo a mercados, asilos, lugares de concentración y de ser necesario, casa por casa. No solo para detectar y tratar enfermos, sino para iniciar una nueva fase del proceso de vacunación móvil”, afirmó Auza en un acto público.



El cambódromo fue el punto de reunión de los galenos de los programas Safci-Mi Salud, Bono Juana Azurduy, Telesalud y Discapacidad.



Souza alertó que la lucha contra el virus no ha terminado y por tanto pidió a la población no relajarse.



“Vamos a demostrar que con nuestro trabajo es posible evitar la congestión de los hospitales. Esa es la tarea que estamos planteando y la vamos a realizar mediante una vigilancia epidemiológica activa”, remarcó.