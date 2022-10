Santa Cruz considera una burla la invitación del INE y descarta que sus integrantes participen

El comité interinstitucional de Santa Cruz informó la tarde de ese jueves que ninguno de sus integrantes participará en la reunión que el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), convocó para hablar sobre la realización del censo en 2024.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, representante del comité impulsor, recibió al mediodía de este jueves la invitación para un diálogo virtual para las 14:00.

José Luis Santistevan, asesor legal de esa instancia, dijo a EL DEBER que el rector de la UAGRM o sus técnicos no participarán del encuentro virtual propuesta por el INE.





“La comisión interinstitucional decidió que no va a participar, porque esto ya es una burla del Gobierno. Han citado a las 14:00 a una reunión virtual para realizar una información virtual sobre los avances, no se va a participar porque el Gobierno sigue burlándose, no quieren conversar sobre el plan para 2023”, afirmó en contacto telefónico.



El INE llamó a la cita virtual para dar a conocer los avances de la preparación del censo. Hasta ayer se había realizado similares procedimientos con seis departamentos y restaban, para hoy, La Paz, Potosí y Santa Cruz.

“No se atenderá ninguna reunión con el Gobierno hasta que no se ponga sobre la mesa las condiciones que ha pedido el comité interinstitucional y discutir la fecha 2023, al Gobierno no le interesa hacer el censo, avanza con poco personal en los departamentos, no se conoce (información) y demuestra una falta de voluntad”, remarcó el jurista.

Existe otra convocatoria para el 11 de septiembre, en el que participarán también expertos internacionales de la comisión de alto nivel. Sin embargo, ese espacio de diálogo también fue descartado por los representantes cruceños.

“Hace invitaciones, pero sin ningún sentido, no tiene sentido acudir para que un burócrata nos muestre su cronograma, no tiene sentido, nosotros queremos debatir las fechas y eso no está en agenda del Gobierno”, acotó Santistevan.