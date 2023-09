Santa Cruz crece en medio de bloqueos, pérdidas y ven debilidad institucional

Además, hay señales que apuntan a la institucionalidad porque no se supo lidiar con esta nueva realidad . El sociólogo y director de la Fundación Milenio, Henry Oporto, consideró que hay cierta debilidad institucional, mientras que el exlíder cívico Herland Vaca Díez señaló que la región enfrenta una crisis histórica entre los intereses de las élites y la demandas “libertarias y democráticas” de “la nación camba” que se expresó en las movilizaciones democráticas que se dieron en los últimos años.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Santa Cruz “es el departamento donde se origina el mayor volumen, valor y diversidad de exportaciones no tradicionales ”. Además de la soya y el girasol, esta misma semana estuvo en Santa Cruz una misión de China con la intención de comprarle chía al país. En 2022, se exportaron más de 3.000 toneladas de ese producto, ubicando a Bolivia como segundo productor a escala global después de Paraguay.

“ A Santa Cruz le ha ido mejor que a Bolivia. Hay mayor equidad, mayor inclusión, pero perdió su personalidad del oriente . Permitió que en la Constitución de 2009 no se reconocida la nación camba que fue la que impulsó la autonomía. Esto no fue defendido por la élite”, señaló Vaca Diez a propósito de la primera Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia.

“De las necesidades sociales quién en Santa Cruz tiene un mapeo, un inventario de esas demandas que son ya son conflictos latentes . ¿Hay eso? ¿Se ha trabajado en eso? ¿La Gobernación lo está haciendo? Yo creo que no, o sea, se han cometido errores terribles”, señaló Gustavo Pedraza, experto en la mediación de conflictos.

“Santa Cruz no tiene conducción política; el departamento más importante de este país no tiene una conducción certera y no tiene protección de sus recursos naturales clave”, remarcó el especialista a tiempo de señalar a los representantes nacionales como los responsables de poner en la agenda política estos temas.