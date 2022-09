Santa Cruz exigirá que el censo sea en 2023 con la legitimidad de un cabildo

“El cabildo es una institución reconocida por la Constitución y la diferencia con el referéndum es que no es vinculante, pero esto no significa que el Gobierno vaya a desconocer sus resoluciones porque se trata de una expresión legítima de los ciudadanos”, dijo.

Se trata, remarcó el experto, de una de las instituciones democráticas que equilibran las decisiones del poder constituido. Si la convocatoria a esta asamblea resulta masiva, el peso de las decisiones es mayor, remarcó la autoridad, quien recordó que Santa Cruz ha llevado adelante estas reuniones en diferentes momentos de su historia. “Este mecanismo fue clave para conquistar la autonomía que ahora está vigente. No se puede decir que, como no son vinculantes, no sirven. Hay una historia importante”, afirmó.