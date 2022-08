Santa Cruz justifica censo para 2023; Camacho está invitado y alcalde baja tono

La institucionalidad cruceña prepara todos los argumentos técnicos para exponer por qué el censo puede realizarse en 2023 y no en 2024, como determinó el Gobierno. La documentación fue realizada por cinco técnicos de la universidad y de las alcaldías, será entregada este lunes al Instituto Nacional de Estadística (INE). El material plantea un calendario censal tentativo hasta junio del siguiente año.



“La Universidad, la Gobernación y algunos alcaldes que han participado de la Comisión defenderemos una posición técnica, no política con relación a la posibilidad de hacer el censo en 2023. Quizás mañana no se resuelva, pero lo importante es abrir el diálogo. Es fundamental que se nos dejen exponer”, explicó el coordinador del Comité Interinstitucional, Manfredo Bravo, a EL DEBER.



En concordancia, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, coincidió en que las mesas técnicas son el mejor escenario para discutir sobre el censo y alejarlo de los intereses políticos.



“El primer gran resultado de las mesas técnicas la pasada semana fue demostrar que a través del diálogo es posible despolitizar el proceso censal. Juntar todos los esfuerzos que tenemos los niveles de gobierno, más las universidades, y generar un espacio de diálogo técnico que fortalezca el censo”, sostuvo en una entrevista en el canal estatal.



En ese marco, hizo la invitación al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para que participe de la reunión con el INE. Aunque antes de anunciar la convocatoria lo criticó por no haber asistido al Consejo Nacional de Autonomías con el jefe de Estado, Luis Arce.



El sábado, la autoridad cruceña dijo que asistiría este lunes aún sin invitación y en vista que en otras ciudades se restringió la participación a actores de la sociedad civil, legisladores y otros.



Aunque Cusicanqui mostró un aire más conciliador al invitar a Camacho, inmediatamente siguió la entrevista al director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM- Bolivia), Rodrigo Puerta, quien desacreditó el paro en Santa Cruz y el rol del gobernador como uno de los portavoces del censo para 2023.



En ese contexto, afirmó que las gobernaciones y, sobre todo, la Gobernación cruceña “no tiene vela en el entierro” porque son los municipios los principales actores y beneficiarios del censo.



“Los gobiernos municipales somos los principales actores en este proceso censal. Nosotros generamos la cartografía, los problemas territoriales están en los municipios, somos beneficiarios de la coparticipación tributaria. Otros actores, como las gobernaciones tienen roles, a mi criterio, más tangenciales”, aseguró el representante de los municipios.



Para Manfredo Bravo, si no se dejaba participar a Camacho iba a representar un acto de discriminación “injustificado y politizado”.



Por otro lado, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic Ribera, y la asambleísta secretaria de esta institución, Paola Aguirre, continúan a la espera de una respuesta para asistir al encuentro con el Gobierno.



Dentro de los temores expresados por los miembros del Comité Interinstitucional es que la reunión del INE sea “distractiva” y una “repetición” de los otros encuentros realizados en Oruro, Cochabamba y Tarija. Es decir, que no haya un diálogo abierto con el INE ni con el Ministerio de Planificación porque solo se habló del concepto de un proceso censal y que los plazos están cerrados.



La propuesta del Comité contempla la ruta crítica y a diferencia del plan del INE prevé realizar actividades de forma paralela. Por ejemplo, mientras se hace la actualización puede aplicarse la prueba cognitiva de la boleta.



La fecha, según la propuesta del calendario, está prevista para junio de 2023, pero aseguraron que no está cerrada y puede extenderse hasta octubre de ese mismo año.



Cambio de actitud de Jhonny



Ayer de forma sorpresiva, el alcalde Jhonny Fernández manifestó su interés para impulsar el censo en 2023. “El Gobierno dice hasta el 2024, nosotros queremos el 2023”, dijo. El pedido de la autoridad municipal se produjo después de la polémica postura asumida contra el paro de 48 horas registrado el lunes y martes pasados en Santa Cruz.



Fernández volvió a mostrar, a un grupo de seguidores reunidos en Parques y Jardines, el trabajo realizado por el municipio para completar la actualización cartográfica y aseguró que ayudará para recortar los tiempos propuestos por el Ejecutivo nacional.



Esta vez un tono más moderado que en otras ocasiones, el burgomaestre tendió una mano a las instituciones cruceñas para aunar esfuerzos y modificar la fecha estipulada por el Gobierno. “Si seguimos en discusiones políticas, vamos a perder”, sostuvo.



Asistencia de autoridades



La reunión del INE, el Gobierno y la institucionalidad cruceña se realizará en instalaciones de YPFB a las 14:30 de este lunes.



El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, confirmó su presencia tras recibir la invitación el sábado por la noche. El gobernador asistirá al igual que alcaldes miembros de Amdecruz junto a sus técnicos. El burgomaestre Jhonny Fernández también confirmó.