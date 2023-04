Santa Cruz: lluvias dejan calles intransitables en los barrios y dañan los desagües

Las persistentes lluvias que cayeron en la ciudad dejaron calles llenas de barro en zonas que no cuentan con pavimento y deterioraron algunos canales de drenaje.



Vecinos de barrios alejados, como los del Bibosi, aseguran que en cada lluvia sus calles se vuelven intransitables y deben buscar la forma de salir a tomar el transporte público en medio de barriales y charcos de agua.



Algunos salen con los pies cubiertos de barro y hay calles donde los vehículos no pueden circular porque están con aguas estancadas.



En esta temporada los vecinos también reclaman mantenimiento a los canales de drenaje, ya que algunos presentan daños en su infraestructura. Es el caso del canal Chivato, que está con la losa levantada en el sector del sexto anillo y el Cambódromo.



Desde hace varios días, conductores y vecinos también vienen alertando que el caudal del canal Cotoca y octavo anillo socavó parte de la base del pavimento de la vía paralela, por lo que hay riesgos de hundimiento.



Debido al daño, la circulación se ha reducido a un solo carril, por lo que en horas pico los conductores deben soportar largas filas de vehículos.



Tareas



Este miércoles, la alcaldesa interina, Gabriela Garzón, llegó hasta la zona de la avenida Virgen de Luján, pasando el noveno anillo, para inspeccionar los trabajos de limpieza de los canales de drenaje y así evitar que el agua se acumule. “Hemos llegado con poda, con limpieza del canal y teníamos previsto hacer el fraguado, pero no ha sido necesario porque la lluvia no ha sido tan intensa”, dijo la autoridad.



Señaló que tareas similares se vienen encarando en los distritos 5, 7, 8, 12 y 13.



Pidió a los vecinos llamar a los números de emergencia habilitados, en caso de presentar problemas por las persistentes lluvias.