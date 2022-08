Santa Cruz presentó el plan del censo 2023 y se activa el debate técnico sobre la fecha

La propuesta de Santa Cruz, elaborada por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) para hacer el censo el 28 junio de 2023, finalmente, se pudo presentar. Los representantes del Gobierno la escucharon, pero optaron por dejar la fecha para cuando termine el proceso de “socialización” a fines de mes.



La sesión de ayer duró cerca de 10 horas y las seis conclusiones fueron presentadas por el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, quien la calificó de exitosa. Destacó la presentación de Santa Cruz, confirmó la presentación del cronograma del Instituto Nacional de Estadística (INE) y valoró el consenso que se logró por primera vez en este caso.



“Las entidades presentes constituirán una mesa técnica que incluirá al INE, los organismos internacionales especializados para evaluar y construir los criterios técnicos emitidos sobre el cronograma presentado”, señala la principal decisión sobre la fecha.



“Estamos aquí, juntos, demostrando que es posible despolitizar todo el proceso censal y encaminarnos a un proceso fortalecido”, complementó la autoridad.



El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que se ha podido conseguir que se atienda la propuesta de Santa Cruz que la vamos a complementar con la información



“La confirmación de la fecha no está cerrada y serán los técnicos que se van a reunir para tratar el cronograma. Hay un avance y hemos tenido apertura para hablar de la fecha”, señaló Camacho.



Este martes se desarrollará una reunión de evaluación del Comité Interinstitucional para evaluar los resultados de la reunión que tuvo lugar ayer en Santa Cruz.



El rector de la Uagrm, Vicente Cuellar, destacó el escenario para poder exponer la propuesta y subrayó que los plazos se pueden cumplir “con voluntad política”.



Cuéllar intentó presentar el plan, primero, en la reunión entre los rectores y el presidente Luis Arce que se realizó el 22 de julio. Ese día, la agenda incluyó, además, el desarrollo académico.



El rector llevó luego la propuesta a la mesa técnica que propició el Instituto Nacional de Estadística (INE) para tratar solamente el desarrollo del censo. La autoridad académica dijo, entonces, que la reunión le dejó “sabor a poco”, porque el temario se limitó a los aspectos jurídicos y procedimentales de la gran encuesta y no así a la ruta crítica del proceso.



Ayer, el rector repartió la propuesta entre los asistentes y la defendió. El fin de semana estuvo reunido con su equipo técnico para afinar los detalles del plan que contempla acelerar los procesos, especialmente, la actualización de la cartografía, una herramienta clave para poder aplicar la encuesta en cada uno de los hogares.



El alcalde Jhonny Fernández también presentó la cartografía urbana o el catastro con la que pretende apoyar al INE en el proceso precensal. “Es mejor estar aquí que estar en las calles, confrontando; esta reunión es importante para la democracia”, declaró la autoridad edil en un breve contacto con los periodistas. Fernández enfrentó, la pasada semana, una crisis municipal que se dio en el contexto de la demanda regional para que el empadronamiento tenga lugar en junio de 2023.



Ayer se comprometió a respaldar a los 55 municipios del departamento para hacer su catastro y así está establecido en el acta que se firmó ayer en medio acuerdo.



El encuentro de ayer se realizó en medio de restricciones y limitaciones. Cada autoridad invitada solo podía ingresar a la reunión con un técnico. De igual modo, ninguno de los invitados pudo ingresar con su teléfono celular y cada uno se mantuvo aislado durante las 10 horas que duró la reunión. La cita se fijó para las 14:30, pero se instaló cerca de las 15:00 y concluyó después de la medianoche. El equipo de especialistas del INE llegó a la cita junto al ministro Cusicanqui, además del portavoz presidencial, Jorge Richter, quien destacó, en todo momento, la necesidad de “construir de manera colectiva” los acuerdos del censo.



Richter no había participado de las reuniones técnicas que se realizaron la pasada semana en Oruro, Cochabamba y Tarija. En esos encuentros no se habló de la fecha del próximo censo.



Eso sí, el Decreto 4760 establece que INE definirá la fecha exacta de la gran encuesta, un día entre mayo y junio de 2024, una fecha rechazada por Santa Cruz.



El Censo de Población y Vivienda 2012 registró 10.059.856 habitantes en todo el territorio nacional y es sobre esta cifra que actualmente se redistribuyen los recursos generados por la recaudación tributaria y la renta petrolera. El INE proyectó para este año 12 millones de personas en el país.



Entre tanto, el departamento de Santa Cruz tendrá 3,4 millones de habitantes al finalizar el 2022, según esa misma previsión y eso significa 800.000 más con relación a los 2,6 millones que se contabilizaron en el Censo de 2012.



Las reuniones técnicas continuarán este martes en El Alto.