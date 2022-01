Santa Cruz registra un descenso de contagios de Covid-19 y el resto del país un aumento “no significativo”

Escucha esta nota aquí

El Ministerio de Salud presentó este lunes los datos correspondientes a la segunda semana epidemiológica de esta gestión, que muestran un descenso de contagios de coronavirus después de mucho tiempo en Santa Cruz y un incremento en el resto del país, aunque “no significativo”.

Los datos indican que el departamento cruceño reportó 23.131 casos en los siete días pasados, 12.998 menos que la anterior semana, donde hubo 36.129 pacientes positivos, hecho atribuible al despliegue de brigadas para la detección temprana de la enfermedad.

“Hubo un incremento de casos del 27 por ciento en todo el país, si bien esta semana hemos ascendido, es mucho menor al reportado (con respecto a la anterior), son 16.437 casos más. Es bastante la diferencia en el incremento, aunque no es tan significativo, ahora se dio casi en todo el país, salvo en Santa Cruz, donde los casos han comenzado a disminuir. Esperemos que continúe en esta lógica”, expresó el titular.

Recalcó que la tasa de letalidad cayó 10 veces, a 0.6 por ciento en esta cuarta ola, mientras que la vacunación avanzó mucho, con 1.237.200 de dosis aplicadas en lo que va de esta gestión, habiéndose superado los 11 millones de inyectables suministrados. Recordó que en la primera ola, de 100 contagios de coronavirus, 6 personas morían; sin embargo, en esta cuarta ola, de 100 contagios menos de una persona fallece.

Los datos:





“Si nosotros apelamos al plan nacional de vacunación, a acelerar el proceso de vacunación, es porque queremos continuar con la reactivación económica, no queremos vernos obligados a aplicar una cuarentena, si mantenemos estos datos estamos teniendo una respuesta efectiva a la pandemia, necesitamos que nuestra población esté vacunada”, acotó el ministro.

En los siete días pasados se detectaron 77.238 casos de Covid-19, Santa Cruz aglutina el 30 por ciento, Cochabamba el 18.1 por ciento, La Paz el 13.1 por ciento y Tarija el 12.2 por ciento; la vigilancia epidemiológica activa detectó 41.924 casos, evitando 170.841 posibles contagios.

“Para esta semana registramos un descenso de casos, pero esto no nos puede hacer pensar que estamos en una desescalada, así como la elevación no nos dice el inicio de una nueva ola, la disminución no puede hablarnos de una desescalada, pero son datos esperanzadores”, insistió el ministro.